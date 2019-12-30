30 декабря. Mossovetinfo.ru – Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщает МЧС.



С 10:00 30 декабря и до конца ожидаются снег, метель и гололедица. Кроме того, МЧС предупреждает об усилении ветра с порывами 13-18 метров в секунду.