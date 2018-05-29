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Общество     29.05.2018, 18:19

МЧС: в Москве 30 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

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Теги:  МЧС  погода 

29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в среду, 30 мая, ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС.

В МЧС отметил, что находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Водителей попросили парковать автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

МЧС также напомнило, что в случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС по Москве - 8 (495) 637-22-22.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода 

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