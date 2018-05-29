Другие материалы
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Общество
29.05.2018, 18:19
МЧС: в Москве 30 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в среду, 30 мая, ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС. В МЧС отметил, что находясь на улице, нужно обходить ре...
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Общество
29.05.2018, 09:18
Рейтинг конкурентов Собянина на выборах мэра Москвы составил 1% - опрос
29 мая. Mossovetinfo.ru – Муниципальный депутат Илья Яшин и политик Дмитрий Гудков набрали бы менее 1% голосов на выборах мэра Москвы, если бы они состоялись в «ближайшее воскресенье», следует из данн...
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Общество
29.05.2018, 08:33
Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков
29 мая. Mossovetinfo.ru – Международный день защиты детей отметят 1 и 2 июня в 13 зонах отдыха в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Праздничные пр...