29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в среду, 30 мая, ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС.



В МЧС отметил, что находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.



Водителей попросили парковать автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



МЧС также напомнило, что в случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС по Москве - 8 (495) 637-22-22.

