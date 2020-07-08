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Общество     08.07.2020 20:37

МЧС: в Москве до утра 9 июля ожидаются гроза и порывы ветра до 22 метров в секунду

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Теги:  погода  прогноз погоды  МЧС 

8 июля. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве до утра четверга, 9 июля.

В столице ожидаются гроза и град. При грозе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  МЧС 

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