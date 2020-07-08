МЧС: в Москве до утра 9 июля ожидаются гроза и порывы ветра до 22 метров в секунду

8 июля. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве до утра четверга, 9 июля.



В столице ожидаются гроза и град. При грозе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.