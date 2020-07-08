20:37 Общество МЧС: в Москве до утра 9 июля ожидаются гроза и порывы ветра до 22 метров в секунду
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18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин