28 марта. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных погодных условиях с вечера 28 марта до утра 29 марта.



«На территории Москвы и Московской области ожидается безветренная погода, благоприятная для скопления вредных примесей в атмосферном воздухе», - говорится в сообщении.