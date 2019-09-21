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Общество     21.09.2019 15:52

МЧС: в Москве в воскресенье ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду

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Теги:  погода  МЧС  прогноз погоды 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщает МЧС.

С 04:00 до 09:00 порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, после чего ветер усилится – ожидаются порывы до 22 метров в секунду.


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Теги: 
погода  МЧС  прогноз погоды 

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