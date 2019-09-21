21 сентября. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщает МЧС.
С 04:00 до 09:00 порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, после чего ветер усилится – ожидаются порывы до 22 метров в секунду.
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