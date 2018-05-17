17 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в Москве во второй половине дня в четверг 17 мая.



По прогнозам синоптиков, в вечерние часы в некоторых районах Москвы ожидаются грозовые дожди, сопровождаемые ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также возможен град.



В связи с неблагоприятными погодными явлениями, москвичей просят соблюдать осторожность.