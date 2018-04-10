МЧС: вечером в Москве и области ожидаются сильный ветер и мокрый снег

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве и Московской области вечером 10 апреля ожидаются усиление ветра до 18 метров в секунду, а также осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает МЧС.



Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0...5°С. Предупреждение действует и на ночное время.