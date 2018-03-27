27 марта. Mossovetinfo.ru – Место, где люди смогут почтить память погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, организуют на Манежной площади. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.
Собянин отметил, что с просьбой организовать место для почтения памяти к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков
«Прошу организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие срок», - сказал Собянин.
Ранее москвичи создали в социальной сети Facebook мероприятия и призвали людей прийти вечером 27 марта на Пушкинскую площадь, чтобы отдать дань памяти погибшим при пожаре.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, многие из которых дети. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта Днем национального траура.
14:00 Общество Место, где можно будет почтить память погибших при пожаре в Кемерово, организуют на Манежной площади
13:26 В России Путин объявил 28 марта Днем траура по погибшим в результате пожара в Кемерово
11:44 Метро Москвы работает в усиленно режиме, 800 сотрудников убирают снег
11:27 Происшествия Тело пожилого мужчины пролежало в квартире в Москве около шести месяцев
09:49 Общество В центре Москвы пройдет сбор в память о погибших при пожаре в Кемерово
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю