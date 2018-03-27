27 марта. Mossovetinfo.ru – Место, где люди смогут почтить память погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, организуют на Манежной площади. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.



Собянин отметил, что с просьбой организовать место для почтения памяти к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков



«Прошу организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие срок», - сказал Собянин.



Ранее москвичи создали в социальной сети Facebook мероприятия и призвали людей прийти вечером 27 марта на Пушкинскую площадь, чтобы отдать дань памяти погибшим при пожаре.



Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, многие из которых дети. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта Днем национального траура.