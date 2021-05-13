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Общество     13.05.2021 08:55

Метеорологическое лето преждевременно наступило в Москве

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Теги:  погода  прогноз погоды  лето 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Метеорологическое лето наступило в Москве преждевременно, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, обычно метеорологическое лето, когда среднесуточная температура достигает и превышает +15 градусов, начинается в Москве 28 мая. В этом же году метеорологическое лето в Москве наступает в эти дни.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших пяти дней температура воздуха в Москве днем будет достигать +20 градусов, а затем ожидается потепление. Ранее сообщалось, что с 17 мая в Москве ожидается летняя жара, температура воздуха днем будет достигать +27 градусов

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Теги: 
погода  прогноз погоды  лето 

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