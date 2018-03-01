1 марта /Mossovetinfo.ru/ - Михаил Дегтярев будет выдвигать свою кандидатуру на внутрипартийных выборах в ЛДПР при рассмотрении вопроса о кандидате в мэры Москвы от партии. Об этом Дегтярев сообщил в интервью ИА «Моссовет», отвечая на вопрос: есть ли у ЛДПР предварительное решение о кандидатуре от партии на пост мэра Москвы на предстоящих в сентябре выборах мэра.«Решения пока нет. Могу сказать так: у партии есть понимание какой должна быть Москва, у партии есть программа по ее развитию. У меня за пять лет тоже сформировалось свое отношение к тому, что сделала действующая команда мэра Собянина и мысли на счет того, что можно еще сделать. Во внутрипартийных выборах я хотел бы поучаствовать и буду участвовать. Во внутрипартийных. А кого уж выдвинет партия – ближе к выборам решим».В ближайшее время Дегтярев планирует провести ряд встреч в Госдуме с участием муниципальных депутатов Москвы. На первой из встреч, которая пройдет в начале предстоящей недели, будет рассмотрен вопрос о том, чьи интересы должны быть более приоритетными для городских властей при реконструкции: интересы туристов или интересы местных жителей.