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Общество     03.07.2020 14:20

Михаил Ефремов не признает вину в смертельном ДТП - адвокат

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Теги:  Михаил Ефремов  ДТП  авария  адвокат 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Михаил Ефремов, не признает свою вину в смертельном ДТП, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва-24».

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал».

При этом, по словам Пашаева, когда Ефремов заявил, что «готов платить», он имел в виду, что в аварии участвовала машина артиста.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.

Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь.


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Теги: 
Михаил Ефремов  ДТП  авария  адвокат 

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