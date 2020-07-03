3 июля. Mossovetinfo.ru – Михаил Ефремов, не признает свою вину в смертельном ДТП, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва-24».



«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал».



При этом, по словам Пашаева, когда Ефремов заявил, что «готов платить», он имел в виду, что в аварии участвовала машина артиста.



Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.



Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь.