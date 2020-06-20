20 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, ставший виновником «смертельного» ДТП, прошел судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Экспертиза признала Ефремова вменяемым, никаких отклонений у артиста не обнаружено.



Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.



Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь.