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Общество     14.03.2019 11:18

Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

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Теги:  «Лосиный остров»  границы  национальный парк  Медведев  Кобылкин  экология  Закондырин 

14 марта, Mossovetinfo.ru - С просьбой провести общественное и экспертное обсуждение изменения границ национального парка «Лосиный остров» к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину обратился лидер «зеленых» Александр Закондырин.

«Учитывая общественную значимость вопроса и крайне негативное отношение федеральных профессиональных природоохранных организации России к проекту изменений границ национального парка «Лосиный Остров» для модернизации участка Щелковского шоссе в Московской области необходимо сформировать рабочую группу для экспертной оценки возможного негативного воздействия и общественного обсуждения проекта предполагаемых изменений» - говорится в письме лидера А.Закондырина, опубликованном на сайте партии «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ».

В соответствии с Приказом Министра природных ресурсов РФ № 135 от 05.03.2019 «Об образовании Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (2019)» Александр Закондырин вошел в состав Общественного совета при министерстве. 

Напомним, что 11 марта 2019 года председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству природных ресурсов и экологии РФ изменить границы национального парка «Лосиный остров» для модернизации участка Щелковского шоссе в Московской области. Данное поручение было дано после встречи премьер-министра с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Финансирование модернизации участка Щелковского шоссе на территории, которая сейчас относится к национальному парку «Лосиный остров» будет происходить из федерального бюджета и по нынешним оценкам может стоить около 47 миллиардов рублей.

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Теги: 
«Лосиный остров»  границы  национальный парк  Медведев  Кобылкин  экология  Закондырин 

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