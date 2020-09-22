22 сентября. Mossovetinfo.ru - Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



Сообщается, что клинические испытания вакцины будут одновременно проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения, в исследованиях примут участие более 3 тысяч добровольцев. Все они после вакцинации 16 дней проведут в самоизоляции в стационарах.



По словам генерального директора Центра Чумакова, академика РАН Айдара Ищмухаметова, клинические испытания вакцины планируется завершить в ноябре.



Одновременно с вакциной клиники Чумакова, в России проходят испытания еще трех вакцин от коронавируса: российской вакцины, разработанной в центре «Вектор», китайской вакцины Sinopharm и англо-шведской разработки AstraZeneca. Кроме того, в Москве проходят пострегистрационные испытания первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».