Миронов назначил полномочного представителя партии на территориях ДНР, ЛНР

22 марта. Mossovetinfo.ru - Полномочным представителем Председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова на территориях Донецкой и Луганской народных республик назначен Алексей Жигулин. Он также является помощником руководителя партии. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе партии.



«Алексею Жигулину поручено создать в Донецке представительский центр Партии «Справедливая Россия – За правду» и организовать консультационный приём граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик», - сообщает пресс-служба.



В ходе приема граждан будут рассматриваться вопросы содействия в получении гражданства Российской Федерации; помощь в реализации права граждан РФ проживающих на этой территории, в том числе социальных, избирательных, конституционных прав и обязанностей граждан РФ.



Также в задачи представительства партии будет входить проведение мониторинга и обобщения мнений и инициатив граждан, предложений по внесению изменений в законодательные и правовые акты Российской Федерации.



Представительство будет оказывать содействие по вступлению в партию, организации обсуждения партийной программы.