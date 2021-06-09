Миронов назвал местью «ЕР» отставку главы Таганского муниципального округа

9 июня. Mossovetinfo.ru — Председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», глава фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал отставку главы Таганского муниципального округа Москвы Ильи Свиридова.



Свиридов является членом Совета Палаты депутатов партии «Справедливая Россия - За Правду», а также председателем Совета местного отделения партии в Центральном административном округе Москвы.



Накануне Совет депутатов Таганского муниципального округа отправил Свиридова в отставку.



По словам Миронова, отставка Свиридова является местью со стороны «Единой России».



«”Единая Россия" не умеет проигрывать. Когда люди голосуют так, как они считают нужным и избирают не ее представителей, единороссы мстят», - заявил Миронов.



Сам Свиридов в своем аккаунте в Facebook пояснил, что поводом для его отставки стал дважды непринятый отчёт за работу в 2019 и 2020 годах. При этом, по словам Свиридова единоросы в Совете депутатов переголосовали решения, которые были приняты в начале 2020 и начале 2021 годов. По мнению свиридова, изменение принятых ранее решений лишено здравого смысла.



Также Свиридов заявил, что рассматривает возможноть обжаловать решение о своей отставке в суде.