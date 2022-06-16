Миронов: сегодня в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) – не все нормально

16 июня. Mossovetinfo.ru – Лидер Справедливой России Сергей Миронов сказал, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в настоящее время не прозрачна и не позволяет утверждать, что отсутствует внутреннее вмешательство. Об этом Миронов сказал в ТАСС, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции о том, - готова ли российская избирательная система к ДЭГ.



«Я себя спрашиваю, а где контроль? Где гарантии что никто нигде не вмешивался?», - пояснил Миронов свою позицию. «Сегодня с точки зрения отсутствия вмешательства и независимости контроля в ДЭГ не все нормально», подчеркнул Миронов.



Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 16 июня провела в ТАСС Всероссийскую пресс-конференция по проблеме закрытости региональных парламентов и озвучены предложения по решению этого вопроса.



Сергей Миронов отметил, что партия «дает старт избирательной кампании» и заявляет на пресс-конференции, о «внесении в Госдуму важного, нужного законопроекта по обеспечению доступа к информации».



В части прозрачности власти, московская городская организация СР ставит задачу обеспечить прозрачность районных муниципальных собраний, которые будут переизбраны на выборах 11 сентября.