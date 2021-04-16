Общество 19.04.2021, 09:54 Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 20 апреля

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Похолодание и дожди ожидаются в Москве со вторника, 20 апреля, сообщает Центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, пик похолодания придется на вторник-среду, 20 ...

Общество 16.04.2021, 19:13 Прокуратура просит признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (*организация, признанная в России иностранным агентом) НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Наваль...