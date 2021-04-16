Другие материалы
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Общество
19.04.2021, 10:56
Для работающих на митингах журналистов могут ввести QR-коды - СМИ
19 апреля. Mossovetinfo.ru — Журналисты, которые работают на митингах и пикетах, помимо бейджей и специальных жилетов должны будут носить номерной знак с QR-кодом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на...
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Общество
19.04.2021, 09:54
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 20 апреля
19 апреля. Mossovetinfo.ru — Похолодание и дожди ожидаются в Москве со вторника, 20 апреля, сообщает Центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, пик похолодания придется на вторник-среду, 20 ...
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Общество
16.04.2021, 19:13
Прокуратура просит признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (*организация, признанная в России иностранным агентом) НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Наваль...