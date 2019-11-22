22 ноября. Mossovetinfo.ru – Солнечная, но морозная погода, с температурой воздуха на 4-5 градусов ниже многолетних значений, ожидается в Москве в пятницу, 22 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве -5...-3°, по области -6...-1°, атмосферное давление немного вырастет и составит 768 миллиметров ртутного столба.