13 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые морозы придут в Москву на следующей неделе, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.



Цыганков отметил, что к настоящему моменту среднесуточная температура в Москве еще ни разу не опустилась ниже ноля, хотя с 11 ноября уже должен был произойти переход на зимнюю температуру.



Однако, по прогнозам синоптиков, с 17-18 ноября среднесуточные значения температуры все же приблизятся к норме. В ночное время температура воздуха в Москве будет опускаться до 4-8 градусов мороза, в дневное время температура будет подниматься до нуля и даже немного выше: до +1.. +2 градусов. Таким образом среднесуточная температура опуститься до отрицательных значений.



При этом, в Росгидромете прогнозируют, что в течение следующей недели в Москве ожидается переменная облачность без осадков.