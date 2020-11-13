13 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые морозы придут в Москву на следующей неделе, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Цыганков отметил, что к настоящему моменту среднесуточная температура в Москве еще ни разу не опустилась ниже ноля, хотя с 11 ноября уже должен был произойти переход на зимнюю температуру.
Однако, по прогнозам синоптиков, с 17-18 ноября среднесуточные значения температуры все же приблизятся к норме. В ночное время температура воздуха в Москве будет опускаться до 4-8 градусов мороза, в дневное время температура будет подниматься до нуля и даже немного выше: до +1.. +2 градусов. Таким образом среднесуточная температура опуститься до отрицательных значений.
При этом, в Росгидромете прогнозируют, что в течение следующей недели в Москве ожидается переменная облачность без осадков.
15:11 Общество Морозы придут в Москву на следующей неделе
14:10 В России Минимальная розничная цена на водку вырастет с нового года
13:19 Другое У Артема Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за интимное видео
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
12:45 Общество Власти должны принимать решения опираясь на мнение большинства - опрос
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время
14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября
14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей