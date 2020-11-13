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Общество     13.11.2020 15:11

Морозы придут в Москву на следующей неделе

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Теги:  погода  прогноз погоды  морозы 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые морозы придут в Москву на следующей неделе, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Цыганков отметил, что к настоящему моменту среднесуточная температура в Москве еще ни разу не опустилась ниже ноля, хотя с 11 ноября уже должен был произойти переход на зимнюю температуру.

Однако, по прогнозам синоптиков, с 17-18 ноября среднесуточные значения температуры все же приблизятся к норме. В ночное время температура воздуха в Москве будет опускаться до 4-8 градусов мороза, в дневное время температура будет подниматься до нуля и даже немного выше: до +1.. +2 градусов. Таким образом среднесуточная температура опуститься до отрицательных значений.

При этом, в Росгидромете прогнозируют, что в течение следующей недели в Москве ожидается переменная облачность без осадков.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  морозы 

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