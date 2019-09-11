11 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком до конца года подготовит и представит в Госдуму поправки в законодательство, которые будут регулировать электронное голосование, сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Поправки будут подготовлены с учетом итогов экспериментального электронного голосования, которые было проведено в трех избирательных округах Москвы на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
В электронном голосовании приняли участие около 10 тысяч человек.
11:59 Общество Мосгоризбирком подготовит поправки в закон по электронному голосованию
11:34 Происшествия Сбой произошел днем 11 сентября на красной ветке метро
10:51 В России Женщин в России на 10 миллионов больше чем мужчин - Росстат
10:46 Происшествия В метро утром 11 сентября произошел сбой на турникетах бесконтактной оплаты проезда
10:14 Город (Москва и область) Осенняя погода придет в Москву в выходные
09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова
07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю
20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок