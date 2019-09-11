11 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком до конца года подготовит и представит в Госдуму поправки в законодательство, которые будут регулировать электронное голосование, сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Поправки будут подготовлены с учетом итогов экспериментального электронного голосования, которые было проведено в трех избирательных округах Москвы на выборах в Мосгордуму 8 сентября.



Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).



В электронном голосовании приняли участие около 10 тысяч человек.