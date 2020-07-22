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Общество     22.07.2020 17:28

Мосгорсуд отмени арест экс-полицейских, обвиняемых по делу Ивана Голунова

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Теги:  Иван Голунов  арест  Мосгорсуд  полицейские  отмена 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс».

Мосгорсуд постановил отправить материал о продлении ареста на новое рассмотрение в Басманный суд, при этом, обвиняемые останутся под стражей до 1 августа.

Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.

В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Позднее стало известно, что Голунов подал к бывшим полицейским иск на 5 миллионов рублей о компенсации морального вреда.


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Теги: 
Иван Голунов  арест  Мосгорсуд  полицейские  отмена 

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