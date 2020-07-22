22 июля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс».
Мосгорсуд постановил отправить материал о продлении ареста на новое рассмотрение в Басманный суд, при этом, обвиняемые останутся под стражей до 1 августа.
Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.
Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.
В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
Позднее стало известно, что Голунов подал к бывшим полицейским иск на 5 миллионов рублей о компенсации морального вреда.
17:28 Общество Мосгорсуд отмени арест экс-полицейских, обвиняемых по делу Ивана Голунова
16:48 Власть Госдума приравняла вейпы и кальяны к табаку
15:47 Город (Москва и область) На развитие общественного транспорта в Москве в 2020 году потратят порядка 450 миллионов евро
14:45 Власть Госдума приняла закон, приравнивающий отчуждение российской территории к экстремизму
13:56 Другое «Химки» сыграют в следующем сезоне в премьер-лиге
08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля
08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ
12:56 Власть Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней
10:42 В России Проезд по трассе Москва - Казань обойдется автомобилистам в 1600 рублей
09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа
14:09 Власть Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год