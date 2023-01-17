 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     17.01.2023 07:04

Мошенники наводнили мессенджер Telegram своими программами - Ъ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Telegram  фишинг 

17 января, Mossovetinfo.ru - Пользователи Telegram столкнулись с ростом фишинговых атак на аккаунты, в результате которых злоумышленники похищают аккаунты, - сообщает «Коммерсантъ».

"В первую очередь для этого используют боты. Под ударом оказались и бизнес-аккаунты — за год количество атак на них в Telegram удвоилось, отмечают эксперты. Самой опасной остается простая схема с массовыми рассылками, которые эксплуатируют последние новости, но риски могут нести и новые способы авторизации в мессенджере", - отмечается в материале.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Telegram  фишинг 

Возврат к списку

Лента новостей

15:09 Город (Москва и область) Похолодание до минус 13 градусов ожидает москвичей с 23 января 2023 года - Росгидромет

07:38 Происшествия Девять человек спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы

07:29 Другое Глава ОБСЕ выступает за возвращение полевой миссии в Украину

07:19 В мире ВВП Китая в 2022 году достиг около 17,95 трлн долл. США

07:12 В России Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности

Актуальные материалы

13:26 Город (Москва и область) 46 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве - Собянин

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru