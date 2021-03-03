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Общество     03.03.2021 09:40

Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с сайта «Госуслуг»

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Теги:  мошенники  интернет  госуслуги 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В России появилась новая схема мошенничества, когда данные о банковских картах у граждан пытаются выманить под видом социальных выплат с сайта «Госуслуг», сообщает РИА Новости.

Сообщается, что мошенники отправляют человеку электронное письмо, в котором сообщают о том, что ему положены соцвыплаты. В письме содержаться типичные для портала госуслуг элементы: логотипы, гиперссылки, похожий шрифт. Для оформления соцвыплат предлагалось перейти по ссылке в личный кабинет, а для идентификации - указать свой СНИЛС.

При этом, после перехода по ссылке пользователю предлагается указать номер совей банковской карты, на которую якобы будут переведены деньги.

Определить, что письмо отправлено мошенниками можно по адресу отправителя: он не имеет ничего общего с почтовыми адресами сайта госуслуг.

При этом, такие фишинговые сайты позволяют мошенникам получить информацию о паспортных данных, СНИЛС, прописке, иногда - об имуществе и здоровье. Все это может быть использовано мошенниками позднее.

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Теги: 
мошенники  интернет  госуслуги 

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