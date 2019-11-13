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Общество     13.11.2019 08:26

«Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году

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Теги:  Московские сезоны  фестивали 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2020 году пройдет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны». Начнет фестивальный год «Московская Масленица», а завершит - «Путешествие в Рождество».

Также в течение года пройдут следующие фестивали: «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Московская весна a capella», «Рыбная неделя», «Времена и эпохи», фестиваль фейерверков, «Цветочный джем», «Круг света», «Золотая осень»

Кроме того, состоялся фестивали, посвященные Дню России, Дню города и Дню народного единства.


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Карта места

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Теги: 
Московские сезоны  фестивали 

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