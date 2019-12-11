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Общество     11.12.2019 18:41

Московские школьники установили в 2019 году рекорд на международных олимпиадах

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Теги:  школы  дети  школьники  учеба  образование  олимпиады  международные олимпиады 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Москвичи установили новый рекорд по количеству золота на международных олимпиадах. Об этом сообщает пресс-службе департамента образования столицы.

Состязания в 2019 году проводились по физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике, информатике и естественным наукам.

По итогам международных олимпиад столичные школьники побили свой прошлогодний рекорд, завоевав 14 золотых медалей. В прошлом году москвичи завоевали 13 медалей.

Школьники из Москвы завоевывали медали сборной России – на счету команды 21 золотая медаль. Всего в копилке россиян 37 медалей, из них 21 завоевали москвичи.

Напомним, что в столице победителей и призеров международных олимпиад награждают премиями. Обладатели золота получают по полтора миллиона рублей, серебра – по 1 000 000, бронзы – по 500 тысяч рублей.

Результаты выступлений московских школьников на международных олимпиадах опубликованы на сайте олимпиад.


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Карта места

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Теги: 
школы  дети  школьники  учеба  образование  олимпиады  международные олимпиады 

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