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Общество
11.03.2021, 16:32
Московский обмудсмен предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
11 марта. Mossovetinfo.ru – Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что четырехдневная рабочая неделя позволит женщинам совмещать работу и заботу о семье, сообщает АГН «Москва». «Я как упо...
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Общество
11.03.2021, 15:12
Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях
11 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского районного суда Москвы в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, осужденной за нарушения пра...
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Общество
11.03.2021, 09:59
Потепление на 20-25 градусов ожидается в Москве 13 марта
11 марта. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление ожидается в Москве в пятницу и субботу, 12 и 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогноз...