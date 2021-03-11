Общество 11.03.2021, 16:32 Московский обмудсмен предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

11 марта. Mossovetinfo.ru – Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что четырехдневная рабочая неделя позволит женщинам совмещать работу и заботу о семье, сообщает АГН «Москва». «Я как упо...

Общество 11.03.2021, 15:12 Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях

11 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского районного суда Москвы в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, осужденной за нарушения пра...