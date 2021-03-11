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Общество     11.03.2021 16:32

Московский обмудсмен предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

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Теги:  Татьяна Потяева  женщины  четырехдневная рабочая неделя 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что четырехдневная рабочая неделя позволит женщинам совмещать работу и заботу о семье, сообщает АГН «Москва».

«Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что все-таки их нагрузка - совмещать работу и совмещать все заботы, которые есть в семье, - это очень важно», заявила Потяева в ходе круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

Также московский омбудсмен выразила мнение, что раз тема четырехдневной рабочей недели была выдвинута, значит она будет обсуждаться и в дальнейшем, а также отметила, что эта тема важна не только для Москвы, а будет обсуждаться на уровне всей страны.

Кроме того, Потяева заявила, что, когда возобновится прием граждан после снятия всех коронавирусных ограничений, можно будет провести среди них опрос на тему введения четырехдневной рабочей недели.

Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели заявил в 2019 году Дмитрий Медведев, который занимал в то время пост премьер-министра. Позже бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможных проблемах в связи с введением четырехдневки.

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Теги: 
Татьяна Потяева  женщины  четырехдневная рабочая неделя 

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