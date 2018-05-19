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Общество     19.05.2018, 08:48

Московский планетарий пригласил влюбленных на романтические свидания в Парке Неба

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Теги:  планетарий 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий организовывает для влюбленных пар романтические свидания в Парке неба. Об этом сообщается на сайте планетария.

Влюбленные пары ждет экскурсия для двоих. Кроме того, можно будет «рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы».

В планетарии также отметили, что с астрономической площадки Парк неба открывается чудесный вид на Москву. В частности, виден комплекс зданий «Москва-сити», Останкинская телебашня и другие высотные здания столицы.

Программа проводится с 21:00 до 22:00. Заявки необходимо присылать минимум за 3 дня до планируемой даты.


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Карта места

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Теги: 
планетарий 

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