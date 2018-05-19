19 мая. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий организовывает для влюбленных пар романтические свидания в Парке неба. Об этом сообщается на сайте планетария.



Влюбленные пары ждет экскурсия для двоих. Кроме того, можно будет «рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы».



В планетарии также отметили, что с астрономической площадки Парк неба открывается чудесный вид на Москву. В частности, виден комплекс зданий «Москва-сити», Останкинская телебашня и другие высотные здания столицы.



Программа проводится с 21:00 до 22:00. Заявки необходимо присылать минимум за 3 дня до планируемой даты.