26 мая. Mossovetinfo.ru – Московское метро проведет более 70 экскурсий для гостей города в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, которого цитирует АГН «Москва».



Всего с 10 июня по 15 июля пройдет 72 экскурсии для гостей столицы. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.