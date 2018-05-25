Другие материалы
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Общество
26.05.2018, 10:07
Московское метро подготовило к ЧМ-2018 более 70 экскурсий для гостей столицы
26 мая. Mossovetinfo.ru – Московское метро проведет более 70 экскурсий для гостей города в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Л...
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Общество
25.05.2018, 12:49
Глава комитета ТПП РФ Широков будет выдвинут в мэры Москвы
25 мая. Mossovetinfo.ru – Глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков сообщил ИА «Моссовет», что будет участвовать в выборах мэра Москвы. По его...
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Общество
25.05.2018, 10:59
«Зеленые» выдвинут Закондырина кандидатом в мэры Москвы
25 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин будет выдвинут как единый «зеленый кандидат» от экологической общественности на выборах мэра Москвы в сентябре 2...