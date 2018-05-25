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Общество     26.05.2018, 10:07

Московское метро подготовило к ЧМ-2018 более 70 экскурсий для гостей столицы

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Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  метро  метрополитен  экскурсии 

26 мая. Mossovetinfo.ru – Московское метро проведет более 70 экскурсий для гостей города в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, которого цитирует АГН «Москва».

Всего с 10 июня по 15 июля пройдет 72 экскурсии для гостей столицы. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  метро  метрополитен  экскурсии 

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