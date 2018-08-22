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Общество     22.08.2018 16:07

Москва вошла в число лидеров по исполнению программы капремонта

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Теги:  ОНФ  капремонт 

22 августа. Mossovetinfo.ru – По итогам первых шести месяцев 2018 года Москва вошла в число лидеров по исполнению программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

На первом месте рейтинга, составленном экспертами ОНФ, находится Курская область. В пятерку также вошли Свердловская и Липецкая область, Москва и Белгородская область.

Последние пять мест в рейтинге заняли Чукотская автономная область, Кабардино-Балкария, Ингушетия, республики Алтай и Тыва.

Также отмечается, что за первые полгода в качестве взносов на капремонт было собрано 77 миллиардов рублей, из которых 38 миллиардов уже использованы на выполнение работ по программам капремонта. Таким образом, было использовано 49% собранных средств. Годом ранее, за такой же период было использовано всего 33% средств.


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Карта места

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Теги: 
ОНФ  капремонт 

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