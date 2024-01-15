Москва впервые отметит Китайский Новый год

31 января — Mossovetinfo.ru — В рамках программы празднования Китайского Нового года, "жители столицы и туристы, включая гостей из Поднебесной, приглашаются на прогулку по украшенным в китайском традиционном стиле улицам и фестивальным площадкам. Основными точками Китайского Нового года в столице станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут", сообщает в своем телеграм-канале Посольством КНР в РФ.



"Правительство города Москвы совместно с Посольством КНР в РФ приготовили для Вас программу празднования Китайского Нового года. Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран!", - отмечается в сообщении.



Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го.

Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс «Солнце Москвы».

Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный Посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки, ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow и другие уникальные события!



Китайский Новый год — самый важный и продолжительный праздник в Поднебесной и ряде других стран Азии. В китайской культуре его также называют Лунным Новым годом, Весенним фестивалем или Праздником весны (Чуньцзе).



Новый год, согласно китайскому календарю, в 2024 году наступит 10 февраля. А праздновать его наступление в Китае планируется с 10 по 24 февраля. Каждый год даты торжества разные, так как началом праздника считается второе новолуние после зимнего солнцестояния.