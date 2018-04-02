2 апреля. Mossovetinfo.ru - - Сфера организации школьного питания Москвы не перестает привлекать к себе внимание СМИ, родительской общественности и специалистов из других российских регионов. Одни – снимают репортажи про местные комбинаты, вторые – обсуждают очередные новшества в столовых образовательных учреждений, другие – активно перенимают опыт столичного региона. А гордиться Москве по праву есть чем.
За последние несколько лет столица постепенно, но верно расправилась с большей частью проблем, с которыми изо дня в ней сталкиваются сегодня российские регионы. Согласно последним данным
Роспотребнадзора за 2017 год, удельный вес проб готовых блюд, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в Москве снизился в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Это один из лучших показателей по стране. Такого результата удалось добиться благодаря масштабной совместной работе местных предприятий поставщиков питания и Департамента образования. Регулярные проверки на комбинатах, умеренный рост цен на обеды для учащихся, создание школьных столовых ресторанов, внедрение передовых технологий на производственных предприятиях – все это следствие надлежащего финансирования из регионального бюджета и ответственного подхода оператора питания к оказанию услуг.
В школьной столовой
Однако, несмотря на это, фальсификат и просрочка время от времени проникали и на столичный рынок. Проблема долгое время не выходила за рамки правительственных обсуждений, пока в прошлом году в городе не было решено
открыть распределительные центры по контролю качества сливочного масла, сгущенного молока и питьевой бутилированной воды. Положительные перемены не заставили себя долго ждать. Работа предприятий значительно облегчила работу контрольных ведомств, а снижение статистики по фальсификатам, поступающим в школьные и дошкольные учреждения столицы, в 2017 году достигло просто фантастических показателей. К употреблению не были допущены
3 тонны некачественного масла и 47 партий бутилированной воды. В дальнейшем в Москве намерены открыть центры, специализирующиеся на диагностике и других продуктов.
Собственные лабораторные центры имеются и на самих комбинатах. В их задачи входит – сделать питание в учебных учреждениях максимально полезным и сбалансированным. Рацион московского школьника сегодня берется за образец в Уфе, Тюмени, Казани и многих других передовых регионах страны.
Школа ресторан
Впрочем, на своих достижениях комбинаты не останавливаются. Решив основные проблемы, связанные с содержанием блюд, московские предприятия взялись
за эстетическую сторону вопроса. В последние два года они за свой счет осуществляют ремонт столовых, превращая их в школьные
рестораны. Красят стены в яркие цвета, рисуют на них модных персонажей мультфильмов и сериалов, закупают для образовательных учреждений качественные кухонные гарнитуры и первыми в стране вводят в школьное меню мохито, буррито, пиццу, сербскую масаку, лапшу-ВОК и многие другие блюда популярных заведений общепита. При этом ни на миллиметр не отступают от установленных требований: "Все питание — и буфетное, и альтернативное, за родительские средства — оно тоже имеет согласование Роспотребнадзора. И в нем нельзя ничего сделать, не согласовав это с Роспотребнадзором. То есть все продукты только для детского питания. Все поставки идут с пометкой для детского питания. Другого нет"
, — говорит
председатель комиссии по контролю качества питания образовательных организаций Москвы Наталья Анпеткова.