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Общество     28.07.2020 08:20

Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

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Теги:  МФЦ  центры госуслуг  центры Мои документы  Мои документы  жилье 

28 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах государственных услуг «Мои документы». Об это сообщает mos.ru.

Заявителю нужно один раз обратиться в офис, а затем забрать готовые документы. Все документы оформляются в рамках жизненной ситуации «Приобретение жилья».

Услугу предоставляют все центры «Мои документы». Со списком документов, которые необходимо иметь при оформлении жилья, можно ознакомиться на сайте московских МФЦ.


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Карта места

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Теги: 
МФЦ  центры госуслуг  центры Мои документы  Мои документы  жилье 

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