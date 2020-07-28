28 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах государственных услуг «Мои документы». Об это сообщает mos.ru.



Заявителю нужно один раз обратиться в офис, а затем забрать готовые документы. Все документы оформляются в рамках жизненной ситуации «Приобретение жилья».



Услугу предоставляют все центры «Мои документы». Со списком документов, которые необходимо иметь при оформлении жилья, можно ознакомиться на сайте московских МФЦ.