28 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах государственных услуг «Мои документы». Об это сообщает mos.ru.
Заявителю нужно один раз обратиться в офис, а затем забрать готовые документы. Все документы оформляются в рамках жизненной ситуации «Приобретение жилья».
Услугу предоставляют все центры «Мои документы». Со списком документов, которые необходимо иметь при оформлении жилья, можно ознакомиться на сайте московских МФЦ.
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