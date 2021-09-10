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Общество     10.09.2021 07:52

Москвичам пообещали обвал полярного холода к середине сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – После краткосрочного потепления москвичей ожидает резкое похолодание, которые придет в Москву в середине следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик рассказал, что ожидающееся в выходные потепление достигнет пика в понедельник, когда температура воздуха поднимется до 22-24 градусов тепла. Однако уже во вторник температура начнет снижаться, столбики термометров упадут до +16.. +18 градусов, пойдут дожди.

«К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями», - рассказал Тишковец.

По прогнозам, уже со среды температура воздуха в дневное время не будет подниматься выше 9-14 градусов тепла. Это на несколько градусов ниже климатической нормы. Синоптик также отметил, что короткое потепление в выходные нельзя считать настоящим «бабьим» летом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные 11 и 12 сентября москвичей ожидает по-летнему теплая погода, температура будет выше нормы на 4-5 градусов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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