6 сентября. Mossovetinfo.ru – Москвичей, которые приняли решение проголосовать на выборах мэра Москвы на «дачных» избирательных участках, будут подвозить от СНТ к участкам более 200 бесплатных автобусов, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



По словам Горбунова, около трети москвичей, прикрепившихся к таким участкам, не имеют возможности добраться до них своим ходом. Около 900 садово-независимых товариществ (СНТ) и деревень находятся от «дачных» избирательных участков примерно на расстоянии 10-15 километров, боле 500 СНТ – на расстоянии 15-20 километров. Именно для таких москвичей будут организованы бесплатные автобусные маршруты.



Горбунов также сообщил, что мощностей «Мосгортранса» и «Мострансавто» не хватит, для организации подобных перевозок, поэтому в перевозках будут задействованы автобусы и других городских структур: ГБУ «Жилищник», «Мосводоканал» и других. Чтобы гражданам было проще опознать бесплатные автобусы, на лобовые стекла будут размещать наклейку с номером избирательного участка.



В целом, говоря о «дачных» избирательных участках, Горбунов отметил, что все они оказались востребованы. Из 209 участков, организованных за пределами Москвы, только на двух количество москвичей, желающих проголосовать за пределами города составило меньше 100 человек.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.