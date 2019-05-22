22 мая. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности на четверг, 23 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Предупреждение объявлено из-за ожидающихся в Москве грозовых дождях и сильном ветре.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 мая в Москве ожидаются грозовые дожди, и ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
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