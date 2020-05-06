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Общество     06.05.2020 10:23

Москвичей предупредили о грозе и штормовом ветре 6 мая

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Теги:  МЧС  предупреждение  гроза  ветер 

6 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о грозе и штормовом ветре, которые ожидаются в столице в среду, 6 мая.

По прогнозам синоптиков, гроза, дождь и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве с 12:00 среды 6 мая до 01:00 четверга 7 мая.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Гражданам рекомендуется не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять детей без присмотра, не купаться, не рыбачить и не находится возле водоемов во время грозы, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность и осторожность.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  гроза  ветер 

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