6 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о грозе и штормовом ветре, которые ожидаются в столице в среду, 6 мая.



По прогнозам синоптиков, гроза, дождь и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве с 12:00 среды 6 мая до 01:00 четверга 7 мая.



Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Гражданам рекомендуется не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять детей без присмотра, не купаться, не рыбачить и не находится возле водоемов во время грозы, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность и осторожность.