13 мая. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 14 мая в связи с ожидающимися грозовыми дождями и усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в утренние часы в городе возможно образование тумана.
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