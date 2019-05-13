13 мая. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 14 мая в связи с ожидающимися грозовыми дождями и усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в утренние часы в городе возможно образование тумана.