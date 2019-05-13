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Общество     13.05.2019 13:03

Москвичей предупредили о грозе и ветре 14 мая

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Теги:  Гидрометцентр  погода  предупреждение 

13 мая. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 14 мая в связи с ожидающимися грозовыми дождями и усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в утренние часы в городе возможно образование тумана.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  предупреждение 

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