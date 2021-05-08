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Общество     08.05.2021 10:07

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 8 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Низкое атмосферное давление ожидается в Москве в субботу, 8 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Атмосферное давление, по. прогнозам синоптиков, «рухнет» до 378 миллиметров ртутного столба. Погода в столице 8 мая ухудшится: в городе пройдут сильные дожди, выпадет более половины месячной нормы осадков.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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