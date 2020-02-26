26 февраля. Mossovefinfo.ru – Падение атмосферного давления ожидается в Москве в среду. 26 февраля, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, к середине дня атмосферное давление в Москве опустится до 733 миллиметров ртутного столба. Также в Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.



При этом, температура воздуха в столице остается аномально высокой и превышает норму на 8 градусов.