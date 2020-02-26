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Общество     26.02.2020 11:00

Москвичей предупредили о пониженном атмосферном давлении 26 февраля

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Теги:  погода  атмосферное давление 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Падение атмосферного давления ожидается в Москве в среду. 26 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, к середине дня атмосферное давление в Москве опустится до 733 миллиметров ртутного столба. Также в Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

При этом, температура воздуха в столице остается аномально высокой и превышает норму на 8 градусов.



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Карта места

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Теги: 
погода  атмосферное давление 

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