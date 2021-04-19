 
Актуальные темы:
Общество     19.04.2021 14:56

Москвичей предупредили о резких перепадах давления 21-22 апреля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  атмосферное давление  предупреждение 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в среду и четверг, 21 и 22 апреля, сообщается на портале «Метоновости».

По прогнозам синоптиков, южный циклон, который придет в Москву в среду, 21 апреля, уронит атмосферное давление до 735 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Однако уже вечером того же дня атмосферное давление начнет расти и 22 апреля может оказаться на 4-5 единиц выше нормального уровня.

В связи с такими перепадами давления, метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, внимательно относится к своему самочувствию, вовремя принимать необходимые лекарства.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  атмосферное давление  предупреждение 

Возврат к списку

Лента новостей

15:26 Город (Москва и область) В Москве появятся автобусы, которые будут работать в режиме «по требованию»

14:56 Общество Москвичей предупредили о резких перепадах давления 21-22 апреля

14:05 Другое Исполком УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

13:47 Власть Песков сообщил, кто будет присутствовать на оглашении послания президента

13:38 Город (Москва и область) Перевод грузовиков на ЦКАД не отразится на стоимости товаров в Москве - Власти

Актуальные материалы

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru