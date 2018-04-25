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Общество     25.04.2018 14:34

Москвичей предупредили о сильном ветре 26 апреля

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Теги:  погода 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр объявил на четверг, 26 апреля, желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Желтый – третий уровень по погодной опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.

В Москве 21 апреля прошел ураган, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате урагана погибла 12-летняя девочка. Были и другие пострадавшие.



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Теги: 
погода 

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