25 апреля. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр объявил на четверг, 26 апреля, желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Желтый – третий уровень по погодной опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.
В Москве 21 апреля прошел ураган, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате урагана погибла 12-летняя девочка. Были и другие пострадавшие.
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