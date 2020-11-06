6 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер ожидается в Москве в течение дня пятницы, 6 ноября, сообщает московское управление МЧС.
По прогнозам, в период с 11:00 до 20:00 порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду.
Рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие и слабозакрепленные конструкции, не парковать под деревьями машины.
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