6 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер ожидается в Москве в течение дня пятницы, 6 ноября, сообщает московское управление МЧС.



По прогнозам, в период с 11:00 до 20:00 порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду.



Рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие и слабозакрепленные конструкции, не парковать под деревьями машины.