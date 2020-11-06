 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     06.11.2020 10:07

Москвичей предупредили о сильном ветре 6 ноября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  ветер  МЧС  предупреждение 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер ожидается в Москве в течение дня пятницы, 6 ноября, сообщает московское управление МЧС.

По прогнозам, в период с 11:00 до 20:00 порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду.

Рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие и слабозакрепленные конструкции, не парковать под деревьями машины.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  ветер  МЧС  предупреждение 

Возврат к списку

Лента новостей

10:07 Общество Москвичей предупредили о сильном ветре 6 ноября

02:48 Город (Москва и область) В московской полиции планируют создать новые спецподразделения

02:28 В мире Венгрия в декабре начнет импорт российской вакцины от коронавируса

00:59 Другое ЦСКА проиграл «Фейноорду» в матче Лиги Европы

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

Актуальные материалы

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

15:09 В России Российские банки могут обязать указывать причину отказа в выдаче кредита

11:58 Общество Тест на коронавирус в 30-40% случаев может давать ошибки - Минздрав

10:09 Город (Москва и область) Росреестр в сентябре зарегистрировал в Москве рекордное число ДДУ на первичном рынке жилья

08:59 Город (Москва и область) Собянин продлил дистанционное обучение для 6-11 классов еще на две недели

11:16 Общество В Москве выявлено максимально число новых случаев коронавируса с 7 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru