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Общество     28.09.2021 09:34

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 28 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Высокое атмосферное давление ожидается в Москве во вторник, 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам Леуса, со вторника в Москве на погоду начнет оказывать влияние северный антициклон. Температура воздуха в Москве поднимется до 9-11 градусов тепла, ожидается облачная погода с прояснениями, в первой половине дня возможны дожди.

Атмосферное давление заметно вырастет и достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

Ранее сообщалось, что во второй половине недели в Москве ожидается потепление, начиная со среды в Москве ожидается настоящее бабье лето.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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