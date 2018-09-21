22 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье 23 сентября в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в воскресенье погода в Москве начнет портиться. Температура воздуха упадет до 14-16 градусов тепла, начнутся дожди, усилится ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду.