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Общество
22.09.2018, 12:54
Москвичей предупредили об усилении ветра в воскресенье 23 сентября
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье 23 сентября в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. ...
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Общество
21.09.2018, 13:40
«СтопХам» продолжит свою деятельность, несмотря на судебное решение о ликвидации
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Организация «СтопХам» не будет оспаривать решение Мосгорсуда о ликвидации организации, однако его члены продолжат свои рейды против хамства и нарушений водителей на ...
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Общество
21.09.2018, 12:29
Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд рассмотрел иск московского управления Минюста и принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Теперь организация «СтопХам» может быть ...