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Общество     10.04.2021 12:01

Москвичей пригласили поучаствовать в весеннем квесте «Я шагаю по паркам»

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Теги:  парки  квесты 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - Весенний квест «Я шагаю по паркам» пройдет в Москве с 10 апреля по 13 мая. Участники квеста должны отгадать 15 столичных зон отдыха, найти там определенные объекты и достопримечательности и сфотографироваться на их фоне.

Посещать парки можно в любой последовательности. Правила, а также карта маршрута с описанием мест для съемок и подсказками опубликованы на официальной странице Мосгорпарка в социальной сети «ВКонтакте». 

Квест проводит Мосгорпарк совместно с цифровым туристическим сервисом RUSSPASS. Результаты интерактивного квеста объявят 14 мая.

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Карта места

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Теги: 
парки  квесты 

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