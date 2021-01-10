10 января. Mossovetinfo.ru – Аномальные морозы около 20 градусов продержатся в Москве в течение первой рабочей недели 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По словам Тишковца, таких морозов столице не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.
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