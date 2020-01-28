28 января. Mossovetinfo.ru – Москвичи назвали главные достижения города в 2019 году в рамках голосования «Главные дела города» в проекте «Активный гражданин».
Достижения выбирали в девяти номинациях: «Транспорт», «Государственные услуги», «Здравоохранение», «Социальная защита», «Образование», «Строительство», «Городская среда», «Культура» и «Международное признание». Голосование проходило в три этапа, в каждом из которых приняли участие более 154 тысяч человек.
В области транспорта важнейшим достижением в 2019 году участники голосования назвали запуск МЦД, в номинации «Городская среда» - реконструкцию площади Киевского вокзала. В номинации «Государственные услуги» на первое место участники голосования поставили возможность получать результаты медицинских анализов на электронную почту. Эта же возможность заняла первое место в номинации «Здравоохранение».
В области соцзащиты главным достижением был признан запуск нового сезона проекта «Московское долголетие».
В области строительства на первое место респонденты поставили открытие Дворца художественной гимнастики в Лужниках.
Успехи московских школьников на международных олимпиадах заняли первое место в номинации «Образование».
Главным культурным событием прошедшего года участники голосования назвали «Московскую музейную неделю».
Наконец, в номинации «Международное признание» первое место заняло вручение Москве премии World Travel Awards.
Полностью итоги голосования можно посмотреть здесь:
Транспорт, госуслуги, международное признание
Здравоохранение, соцзащита, образование
Культура, городская среда, строительство
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