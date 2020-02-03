Другие материалы
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Общество
04.02.2020, 11:13
Москвичи оценили фестивали «Путешествие в Рождество»
4 февраля. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи оценили 18 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Голосование проходило по геол...
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Общество
03.02.2020, 16:02
Более 26 миллионов человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
3 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», который походил с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Как сообщает пресс-служба цик...
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Общество
03.02.2020, 14:24
К концу недели температура в Москве может опуститься до -15.. -17 градусов
3 февраля. Mossovetinfo.ru – К выходным температура воздуха в Москве может опуститься до минус 17-15 градусов, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. При этом уточняется, что до сто...