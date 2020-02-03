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Общество     04.02.2020 11:13

Москвичи оценили фестивали «Путешествие в Рождество»

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Теги:  Путешествие в Рождество  Активный гражданин  ПутешествиеВРождество  голосование 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи оценили 18 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».

Голосование проходило по геолокации, то есть участники могли принять в нем участие только находясь на одной из площадок фестиваля. Оценивать можно было площадки на Манежной площади, Тверском бульваре, в сквере у Гольяновского пруда, а также на улицах Перерва и Кузнецкий Мост, на Митинской и Городецкой улицах и другие.

В общей сложности больше 60% оценок – «отлично» или «хорошо», при этом высшую оценку фестивальным площадкам поставили 47,8% респондентов.

Среди отдельных локаций и активностей, которые оценили участники голосования, на первое место горожане поставили катки на фестивальных площадках – они больше всего понравились 20,12% участников. На втором месте карусели (20,01%). На третьем – павильоны с мастер-классами, которые понравились 13,6% опрошенных. При этом, 22,61% респондентов выбрали вариант «Мне понравились все активности».

Кроме того, в рамках голосования москвичи внесли более 250 предложений о том, как сделать фестиваль еще лучше. Среди предложенных идей продление времени работы фестивальных площадок, увеличение количества зон для обогрева и точек питания.

Прошедший фестиваль «Путешествие в Рождество» стал рекордным по продолжительности и количеству площадок. Фестиваль проходил в течение 50 дней на 81 площадке. Гостями фестиваля стали более 26 миллионов человек.


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Карта места

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Теги: 
Путешествие в Рождество  Активный гражданин  ПутешествиеВРождество  голосование 

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