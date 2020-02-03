4 февраля. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи оценили 18 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».



Голосование проходило по геолокации, то есть участники могли принять в нем участие только находясь на одной из площадок фестиваля. Оценивать можно было площадки на Манежной площади, Тверском бульваре, в сквере у Гольяновского пруда, а также на улицах Перерва и Кузнецкий Мост, на Митинской и Городецкой улицах и другие.



В общей сложности больше 60% оценок – «отлично» или «хорошо», при этом высшую оценку фестивальным площадкам поставили 47,8% респондентов.



Среди отдельных локаций и активностей, которые оценили участники голосования, на первое место горожане поставили катки на фестивальных площадках – они больше всего понравились 20,12% участников. На втором месте карусели (20,01%). На третьем – павильоны с мастер-классами, которые понравились 13,6% опрошенных. При этом, 22,61% респондентов выбрали вариант «Мне понравились все активности».



Кроме того, в рамках голосования москвичи внесли более 250 предложений о том, как сделать фестиваль еще лучше. Среди предложенных идей продление времени работы фестивальных площадок, увеличение количества зон для обогрева и точек питания.



Прошедший фестиваль «Путешествие в Рождество» стал рекордным по продолжительности и количеству площадок. Фестиваль проходил в течение 50 дней на 81 площадке. Гостями фестиваля стали более 26 миллионов человек.