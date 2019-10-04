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Общество     04.10.2019 16:09

Москвичи оценят благоустройство парков на портале «Активный гражданин»

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Теги:  Активный гражданин  парки  голосование 

4 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором москвичи могут оценить благоустройство столичных парков.

Опрос состоит из двух вопросов. В первом участники должны выбрать парк, благоустройство которого они хотят оценить, во втором оценить само благоустройство и написать свои замечания по его проведению.

Всего в список для голосования включено 20 зеленых зон, в которых проводилось благоустройство в 2019 году. Среди них парк Победы в Зеленограде, парк «Академический», зона отдыха «Левобережный», усадьба Люблино, парк «Братеевская пойма», парк 50-летия Октября и другие.


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Теги: 
Активный гражданин  парки  голосование 

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