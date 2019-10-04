4 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором москвичи могут оценить благоустройство столичных парков.



Опрос состоит из двух вопросов. В первом участники должны выбрать парк, благоустройство которого они хотят оценить, во втором оценить само благоустройство и написать свои замечания по его проведению.



Всего в список для голосования включено 20 зеленых зон, в которых проводилось благоустройство в 2019 году. Среди них парк Победы в Зеленограде, парк «Академический», зона отдыха «Левобережный», усадьба Люблино, парк «Братеевская пойма», парк 50-летия Октября и другие.